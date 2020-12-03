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Коты Эрмитажа получат наследство от мецената из Франции

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

Меценат из Франции (его имя не уточняется) оставил часть своего наследства котам Эрмитажа. О завещании стало известно еще летом, сейчас оформляются необходимые документы, пишет «Фонтанка».

По словам помощницы директора музея, Марии Халтунен, меценат поделил свое наследство на три части — первые две достанутся его близким и французской экологической организации, а третья, небольшая по сравнению с первыми двумя, котам Эрмитажа.

Что послужило причиной такого поступка, работники музея так и не смогли выяснить. Также неясно, бывал ли вообще мужчина в Петербурге. Сотрудники сошлись во мнении, что жертвователь был простым и скромным человеком.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал поступок француза «очень трогательным». По его словам, о котах не перестают заботиться посетители музея и интернет-пользователи. Пиотровский отметил, что поддержать котиков можно, связавшись с отделом развития музея.

Коты Эрмитажа давно считаются важной достопримечательностью Петербурга (о которой известно не всем). Они попадают на обертки конфет и другую сувенирную продукцию, а кот Ахилл даже был оракулом на Кубке конфедераций, предсказав победу сборной России над сборной Новой Зеландии.

В 1745 году животные появились в императорском Зимнем дворце по указу Елизаветы Петровны, их главной задачей была ловля мышей. С учреждением Эрмитажа кошки стали охранять экспонаты от крыс. Сейчас в музее живут несколько десятков котов, и раз в год в их честь устраивают праздник — День Эрмитажного кота.

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