Большинство ограничений в Москве планируют снять к середине 2021 года

Экономика Москвы начнет «динамичное восстановление» к середине следующего года, когда, как ожидается, будет снято большинство ограничений. Такими прогнозами в эфире «России 24» поделился заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2020 году ожидается снижение регионального валового продукта на 3-4% — это меньше, чем изначально прогнозировали. К тому же в ряде отраслей, по словам чиновника, предприятия вышли на плановые показатели, несмотря на ограничения.

«Общепит в среднем практически выровнялся, отставание на 10-15% от выручки прошлого года. Если посмотреть на торговлю непродовольственными товарами, то мы видим динамику 10-15% относительно показателей прошлого года», — цитирует его слова «Интерфакс».

Тем не менее отрасли, связанные с туризмом и культурно-массовыми мероприятиями, отстают от выручки прошлого года на 30-60%, констатировал заммэра.

Пока введенные в Москве ограничения действуют до 15 января. Клубам, барам и ресторанам запрещено работать с 23.00 до 6.00 (даже в новогоднюю ночь), федеральные музеи приостановили выставки. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не может превышать 25% от общей вместимости.

Дистанционный режим обучения сохраняется для старшеклассников, студентов вузов и колледжей, также на удаленке должны находиться 30% сотрудников предприятий. Пожилым нужно соблюдать режим самоизоляции.