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Власти Германии продлили карантинные ограничения до 10 января

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:37

В Германии продлили до 10 января действующие ограничения, введенные из‑за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель совместно с представителями федеральных земель, передает Deutsche Welle.

Ожидается, что 4 января они снова встретятся для обсуждения следующих шагов по борьбе с COVID-19. До этого планировалось, что частичный локдаун в стране будет действовать до 20 декабря.

По словам Меркель, Германия все еще далека от целевых показателей. Речь идет о снижении числа новых заражений как минимум до 50 случаев на 100 тыс. населения. «Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей», — отметила канцлер.

Действующие ограничения охватывают рестораны, спортзалы, ночные клубы, театры и музеи — все они закрыты сейчас и не смогут работать по меньшей мере до 10 января. Встречи компаниями более пяти человек запрещены.

По последним данным Института Роберта Коха, количество случаев коронавируса в Германии превысило 1,1 млн. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 22 046 человек.

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