Московского следователя арестовали по делу о поджоге отдела СК. Он сам его и расследовал

В Москве задержали следователя СК по особо важным делам отдела Максима Митасова — его подозревают в поджоге следственного отдела в Новой Москве в 2017 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Следователя задержали после показаний непосредственных исполнителей поджога — уроженцев Дагестана Мамедова Р. и Зейдова М. Ночью 19 мая 2017 года они подожгли отдел СК на территории поселка Газопровод. В пожаре были уничтожены кабинеты второго этажа, где, в частности, содержались уголовные дела. Примечательно, что это преступление расследовал сам Митасов.

Согласно предварительной информации, следователь заплатил Мамедову и Зейдову по 50 тыс. рублей за поджог здания. По первой версии следователей, Митасов устроил поджог, чтобы уничтожить уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, — так он якобы хотел избежать привлечения к ответственности. Потом дело переквалифицировали: теперь Митасова обвиняют в препятствии правосудию и предварительному расследованию. По информации телеканала «РЕН ТВ», бывший следователь заказал поджог следственного отдела, потому что был не в ладах с начальником и хотел насолить ему.

Против Митасова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Суд посадил экс-следователя под домашний арест до 30 января. Мамедова и Зейдова посадили под стражу до 26 января 2021 года.