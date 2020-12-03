В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в акции «Осторожно, хрупкое!»

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Марии Алехиной, другой участницы Pussy Riot, задержанной накануне.

«Рита находилась в больнице. Полиция увезла ее в ОВД «Китай-город». Составили на нее протокол о повторном нарушении установленного порядка митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), потом Риту оставили в отделе на ночь до суда», — заявила Алехина.

Она уточнила, что Флорес задержали из‑за акции «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Тогда Флорес, Алехина и художник Фархад Исрафилли-Гельман устроили перформанс рядом с Государственным историческим музеем в Москве. Девушки нарядились в кокошники и традиционные русские костюмы, после чего примотали Исрафилли-Гельмана, одетого в костюм бойца ОМОН, скотчем к столбу. Акция была направлена против полицейского насилия в стране.

Исрафилли-Гельмана задержали в тот же день, фотографа акции Глеба Кузнецова — на следующий, а Алехину — вечером 2 декабря. Активистка заявила, что это было «лучшее задержание в ее жизни». Ее отпустили под обязательство о явке и составили на нее протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Алехина сообщила, что судебное заседание должно пройти 17 декабря.