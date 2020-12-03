перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в акции «Осторожно, хрупкое!» 12:01
Pornhub выпустил музыкальный альбом к Рождеству. Его записали рэперы и порноактрисы 11:30
В России впервые выявили больше 28 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки 11:14
ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. Россия голосовала против этого решения 10:52
В Калифорнии нашли очередной загадочный монолит. Уже третий по счету! 10:45
euphoria/YouTube Вышел первый специальный эпизод сериала «Эйфория»
Вышел первый специальный эпизод сериала «Эйфория» 10:20
Правительство: оплатить проезд в московском метро через Face ID можно будет в 2021 году 10:06
ФОМ: половина россиян поддерживает отмену новогодних гуляний из‑за коронавируса 9:50
Пропасть в отношениях в новом клипе New Order «Be a Rebel» 9:42
ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории 9:20
Photo Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от коронавируса
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от коронавируса 8:51
Музей «Гараж» выпустил бижутерию из отходов от 3D-печати 3:47
Марго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла 2:41
В московских автобусах не будут продавать билеты даже после пандемии 1:51
В Южной Корее звездам K-pop разрешили получать отсрочку от армии 1:30
«Победа» отменила 110 рейсов в декабре из‑за новой системы полетов 1:00
tedgeoghegan/Twitter Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс»
Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс» 0:22
Financial Times выбрала лучшую бизнес-книгу 2020 года Вчера в 23:26
Книгу наемника ЧВК «Вагнера» сняли с публикации. В ней рассказывалось о буднях организации Вчера в 23:15
AFP: неизвестные осквернили мечеть в пригороде Парижа Вчера в 22:42
Отключить рекламу

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в акции «Осторожно, хрупкое!»

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:01

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Марии Алехиной, другой участницы Pussy Riot, задержанной накануне.

«Рита находилась в больнице. Полиция увезла ее в ОВД «Китай-город». Составили на нее протокол о повторном нарушении установленного порядка митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), потом Риту оставили в отделе на ночь до суда», — заявила Алехина.

Она уточнила, что Флорес задержали из‑за акции «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Тогда Флорес, Алехина и художник Фархад Исрафилли-Гельман устроили перформанс рядом с Государственным историческим музеем в Москве. Девушки нарядились в кокошники и традиционные русские костюмы, после чего примотали Исрафилли-Гельмана, одетого в костюм бойца ОМОН, скотчем к столбу. Акция была направлена против полицейского насилия в стране.

Исрафилли-Гельмана задержали в тот же день, фотографа акции Глеба Кузнецова — на следующий, а Алехину — вечером 2 декабря. Активистка заявила, что это было «лучшее задержание в ее жизни». Ее отпустили под обязательство о явке и составили на нее протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Алехина сообщила, что судебное заседание должно пройти 17 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Интерфакс
Люди
Мария Алехина
Глеб Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить