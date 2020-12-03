Вышел трейлер второго сезона российского сериала «Обычная женщина»

Во втором сезоне главная героиня, которая делает вид, что занимается цветочным бизнесом, а на самом деле работает сутенершей, родит ребенка, а ее семья окажется втянутой в бандитские разборки.

Борис Хлебников, который снимал первый сезон, выступил продюсером и художественным руководителем, а режиссерское кресло заняла Наталия Мещанинова («Комбинат «Надежда», «Сердце мира»). К своим ролям вернулись Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич, Татьяна Догилева, Николай Фоменко и другие.

«Для меня этот сериал — в каком‑то смысле отражение реальности. Потому что в нашем сегодняшнем мире женщины начинают активно рулить, и получается, что мужчины как бы сдают некоторые свои позиции. Женщины оказываются более выдержанными, стрессоустойчивыми — и это прослеживается везде, и в кинематографе в том числе.

В новом сезоне мы оставили ироничную интонацию, сценарий выдержан в духе первого сезона, во многом это абсурдистский юмор. А что касается стиля, он по-любому будет отличаться, потому что — другой режиссер, другая рука, другое мышление. Хотя мы с Борей Хлебниковым очень похоже мыслим и недаром работаем вместе так долго. Понимание актерской игры у нас совпадает, а визуальная часть все же будет отличаться от первого сезона», — сказала Мещанинова.

«Обычная женщина» стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania во Франции. По его итогам Анна Михалкова получила награду за лучшую женскую роль.