В России впервые выявили больше 28 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2800 человек больше, чем днем ранее.
Также это новый рекорд: в стране впервые выявляют свыше 28 тыс. заразившихся за сутки.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Воронежской областях, Хабаровском крае и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 375 546. За последние сутки вылечились 29 502 человека, за все время — 1 859 851. За сутки умерли 554 пациента, за все время — 41 607.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 64,5 млн человек, почти полтора миллиона из них умерли, 41,5 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (почти 14 млн). Далее Индия (9,5 млн) и Бразилия (6,4 млн).