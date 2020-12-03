В России впервые выявили больше 28 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2800 человек больше, чем днем ранее.

Также это новый рекорд: в стране впервые выявляют свыше 28 тыс. заразившихся за сутки.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Воронежской областях, Хабаровском крае и Ростовской областях.