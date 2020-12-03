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Pornhub выпустил музыкальный альбом к Рождеству. Его записали рэперы и порноактрисы

Анастасия Цой
Сегодня в 11:30

Pornhub выпустил рождественский музыкальный альбом XXXMas. В него вошли шесть треков общей продолжительностью 17 минут, послушать которые можно в Apple Music и Spotify.

В записи пластинки приняли участие рэперы A$AP Ferg, Young M.A., Mila J, Rubi Rose, Sukihana и KenTheMan, а также порноактрисы Asa Akira и Demi Sutra.

Это уже второй альбом от Pornhub Records: в прошлом году лейбл выпустил пластинку ко Дню святого Валентина.

Pornhub также открыл продажу рождественского мерча. Можно купить елочные игрушки, кружки, свитера, нижнее белье с логотипом сервиса.

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