В Калифорнии нашли очередной загадочный монолит. Уже третий по счету!

Очередной — уже третий — загадочный монолит был обнаружен на горе Пайн-Маунтин в американском штате Калифорния. Об этом сообщает местное издание Atascadero News.

Монолит обнаружили 2 декабря на вершине горы, которая располагается вблизи города Атаскадеро. Как пишет издание, трехсторонний монолит сделан из нержавеющей стали. В высоту он насчитывает три метра, а в ширину — 46 сантиметров.

Вес монолита — порядка 90 килограмм. На каждом углу обелиск сварен с помощью заклепок, уточняет издание. Они прикрепляют боковые панели к стальной раме внутри. Монумент не был закреплен на земле, как пишет Atascadero News, его можно сдвинуть сильным толчком.

Как монолит попал на вершину Пайн-Маунтин, неизвестно. По сообщению местного туриста, еще во вторник обелиска на горе не было. Вокруг объекта собралось большое количество туристов.