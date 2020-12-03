Пропасть в отношениях в новом клипе New Order «Be a Rebel»

В минималистичном и достаточно абстрактном ролике молодая пара переживает не самые легкие времена: на груди у парня красуется многозначительная мишень, девушка сообщает ему, что встретила кого‑то еще, а в середине видео между молодыми людьми появляется глубокая пропасть. Герои клипа пытаются найти друг друга в темноте и борются с отрицательными эмоциями.

В начале октября New Order объявили, что запустят подкаст, в котором расскажет свою историю, начиная с тех времен, когда музыканты еще играли в Joy Division. Гостями подкаста стали коллеги и друзья музыкантов — Деймон Албарн из Blur и Gorillaz, братья Джонни и Колин Гринвуды из Radiohead, Боно из U2, Лиам Галлахер из Oasis, Джонни Марр из The Smiths, Карен О из Yeah Yeah Yeahs и многие другие.