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В Южной Корее звездам K-pop разрешили получать отсрочку от армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:30

В Южной Корее парламент принял закон, разрешающий звездам K-pop и другим лицам, «преуспевшим в популярной культуре и искусстве, получать отсрочку от армии. Об этом сообщил CNN.

По новым правилам, музыканты могут спокойно заниматься карьерой до достижения 30 лет. Ранее подобную отсрочку получали южнокорейские спортсмены и ведущие артисты, в том числе победители конкурсов классической музыки.

Почти все трудоспособные мужчины в Южной Корее обязаны отслужить в армии 18 месяцев в возрасте от 18 до 28 лет. Решение об отсрочке будет приниматься индивидуально для каждого артиста.

Благодаря новому закону от армейской службы на время освободят самого старшего участника группы BTS, номинированной на «Грэмми». Ему на этой неделе исполнится 28 лет. Если бы законопроект не был принят, артисту пришлось бы уйти в армию уже в этом году.

Это пришлось сделать другой звезде K-pop — Квон Джи Ену, известному под псевдонимом G-Dragon. В прошлом году он завершил 20-месячную службу в тренировочном лагере военного подразделения «Белый череп».

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