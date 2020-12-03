«Победа» отменила 110 рейсов в декабре из‑за новой системы полетов

Российская авиакомпания «Победа» отменила в декабре 110 рейсов из‑за внедрения новой системы аэронавигации. Об этом сообщил «РБК».

«Победа» отказалась от 30% своих рейсов в семи городах: Астрахани, Ижевске, Кирове, Кургане, Магасе, Петрозаводске и Ярославле. Для аэропортов этих городов, по утверждению перевозчика, нет новых навигационных данных — из‑за этого посадка в них может быть небезопасной.

Чтобы помочь пилотам, в состав экипажей введут летных инструкторов, которые помогут сажать самолеты по бумажным картам и данным от диспетчеров. Однако число таких специалистов ограничено, поэтому часть рейсов решено сократить.

В аэропорт Магаса самолеты «Победы» вовсе не будут летать. По мнению авиакомпании, посадка в столице Ингушетии слишком опасна — высок риск столкновения с горой, расположенной недалеко от посадочной полосы.

Новая система аэронавигации начнет работать в аэропортах европейской части России с 3 декабря. Полеты будут осуществляться по измененным маршрутам и с использованием новых обозначений, которые должны снизить нагрузку на авиадиспетчеров и уменьшить задержки самолетов.

В конце декабря «Победа» возобновит рейсы в немецкие города. С 26 декабря самолеты будут еженедельно отправляться в Кельн, а с 27 декабря — в Берлин. Улететь в Германию смогут граждане ЕС или люди с видом на жительство.