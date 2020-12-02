Книгу наемника ЧВК «Вагнера» сняли с публикации. В ней рассказывалось о буднях организации

Мемуары наемника ЧВК «Вагнера» Марата Габидуллина сняли с публикации после интервью о книге. Об этом сообщает «Сноб».

Корреспондентка издания Александра Виграйзер попыталась сделать предзаказ книги Габидуллина «В одну реку дважды», однако у нее ничего не вышло: как ей рассказали в издательстве, произведение сняли с публикации.

Книгу собиралось выпустить сибирское издательство «Наемник», специализирующееся на милитаре-литературе, нонфикшене и художественной прозе. За предзаказ планировалось брать 1500 рублей — теперь деньги собираются вернуть всем тем, кто его-таки оформил.

Как рассказали Виграйзер, «автор дал стоп». Журналистам «МБХ медиа» заявили, что Габидуллин позвонил в издательство и попросил не публиковать книгу — без его согласия ее издание невозможно.

Габидуллин и его книга пропали из поиска на «Литресе». Автора и его произведение все еще можно найти через поисковики, однако в продаже ее нет.

1 декабря «Медуза» выпустила интервью с Габидуллиным, в котором экс-наемник рассказал о службе в ЧВК «Вагнера», ранении, коме, написании книг и реакции на его творчество со стороны предполагаемого руководителя ЧВК Евгения Пригожина.

В материале, в частности, приводятся отрывки из книги «В одну реку дважды» и затрагиваются многие противоречивые моменты из истории ЧВК «Вагнера» — например, жестокое убийство четырьмя наемниками организации дезертира-ополченца, о котором писала «Новая газета». Рассказывая об этом происшествии, Габидуллин уточнял, что хотел, чтобы Пригожин «образумился» и реформировал организацию.