Леди Гага выпустила розово-зеленое печенье Oreo

Певица опубликовала ролик, в котором она открывает упаковку печенья, вышедшего в поддержку ее последнего альбома «Chromatica».

Американская певица Леди Гага выпустила лимитированную линейку розово-зеленого печенья Oreo. Об этом артистка сообщила в своем твиттере.

«Мы решили, что это хорошая идея — выпустить Chromatica Oreo, которое представляет собой розовое печенье с зеленой начинкой», — сказала Леди Гага.

Когда печенье поступит в продажу, неизвестно, но певица обещает, что это случится скоро. Каким на вкус окажется печенье от Леди Гага и насколько оно отличается от классического Oreo, пока не сообщается.

Шестой студийный альбом Леди Гаги «Chromatica» вышел в мае 2020 года. На пластинке — 16 песен, в том числе совместные записи с Арианой Гранде, кей-поп-группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.