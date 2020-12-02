TikTok начал тестировать видео длиной до трех минут

Популярное приложение TikTok начало тестировать видео длиной до трех минут. Об этом сообщил The Verge со ссылкой на консультанта по соцсетям Мэтта Наварру.

Наварра утверждает, что новая функция уже появилась у некоторых пользователей. Однако большинство людей по-прежнему могут загружать только минутные ролики. Более длинные видео, как отмечает издание, откроют перспективы для совершенно нового контента.