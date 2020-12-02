МГТУ имени Баумана оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение мер по COVID-19

Басманный районный суд оштрафовал МГТУ имени Баумана на 500 тыс. рублей за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Университет признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемии, повлекшие причинение вреда здоровью человека). Виновным также признали проректора по административной и правовой работе — штраф для него составил 300 тыс. рублей.

Ведомство напомнило, что в октябре в университете проводилось расследование «в связи с регистрацией случаев коронавируса среди студентов и преподавателей». Также поводом для проверки стали жалобы от самих учащихся на несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 и отсутствие контроля от руководства.

20 октября Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана из‑за несоблюдения противоковидных требований в вузе. Ведомство выдало руководству университета предписание о проведении комплекса профилактически мер, а также обязало на несколько дней перевести студентов на дистанционную форму обучения.