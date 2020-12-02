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Новая Зеландия объявила режим ЧС из‑за изменения климата

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:40

Власти Новой Зеландии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации из‑за изменения климата. Об этом сообщает Associated Press.

Местное правительство обязало государственные учреждения к 2025 году сократить уровень выброса углерода до нейтрального. Это предлагается сделать за счет отказа от использования угля в качестве топлива и покупки электромобилей сотрудниками. Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 странам, которые официально признают глобальный климатический кризис.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, кабмин, как правило, объявляет ЧС только в случае стихийных бедствий. Но если решение проблемы откладывать и дальше, катастрофа неминуема.

Режим ЧС имеет по большей части символический характер, так как его объявление обошлось без ввода новых законов и трат бюджетных средств, отмечает AP. Однако премьер пообещала подкрепить декларацию «решительными действиями».

Сама декларация гласит, что изменение климата является одной из величайших проблем, стоящих перед человечеством. Власти берут на себя обязательство минимизировать воздействие страны на глобальное потепление. Изменение климата для Новой Зеландии может привести к наводнениям, лесным пожарам, повышению уровня моря и проблемам доступности воды.

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