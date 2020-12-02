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Девушка скончалась в прямом эфире стрима, умер Борис Плотников и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:35

В России за сутки выявили 25 345 новых случаев коронавируса. Количество смертей зарегистрировали рекордное: от COVID-19 умерли 589 человек.

В России ввели новые меры по борьбе с инфекцией: Верховный суд разрешил продавцам отказывать клиентам без масок, в Петербурге запретили ходить в театры, музеи и кафе, а в Москве снова продлили дистанционную учебу для старшеклассников.

Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. Президент распорядился, чтобы первыми препарат получили врачи и учителя.

Стример Reeflay в прямом эфире показал смерть подруги от переохлаждения. Девушка умерла, после того как стример выгнал ее на улицу из‑за плохого запаха — там она провела несколько часов.

Александр Пушной расскажет о современных технологиях в новом шоу «Умный дом» на канале «Пятница». Ведущий будет разбираться в гаджетах.

Кинокритик Антон Долин стал героем нового выпуска «вДудя». Он рассказал Юрию Дудю о различиях между Гаем Ричи и Квентином Тарантино, своей первой командировке в Канны, работе в «Вечернем Урганте» и любви к фильмам Андрея Тарковского.

Распявшего себя на кресте на Лубянке акциониста Павла Крисевича исключили из РУДН. По мнению ректора вуза, «проступок» Крисевича «не соотносится с моральным обликом будущего специалиста».

На 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший в «Восхождении» и «Собачьем сердце». У него был коронавирус.

В Венгрии депутата Европарламента Йожефа Сайера задержали на вечеринке в гей-клубе — он нарушил ограничение на собрания из‑за пандемии. Выступавший против однополых браков парламентарий подал в отставку.

Российский App Store перечислил самые популярные приложения года. В тройку лидеров вошли TikTok, Zoom и Telegram.

Вышел трейлер фильма «The Mauritanian» («Мавританец», или «Заключенный номер 760») о заключенном тюрьмы в Гуантанамо, обвиненном в теракте 11 сентября. В главных ролях — Бенедикт Камбербатч, Джоди Фостер, Тахар Рахим и Шейлин Вудли.

Yungblud, Machine Gun Kelly и Трэвис Баркер выпустили песню «Acting Like That», а Том Йорк, Burial и Four Tet — сразу два новых трека «Her Revolution» и «His Rope».

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