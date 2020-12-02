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«Вокруг света» приостанавливает выпуск печатного издания

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал «Вокруг света» приостанавливает выпуск печатного издания. Об этом сообщил его главный редактор Сергей Апресов.

Декабрьский номер станет последним. По словам Апресова, отказаться от печатной версии журнала приходится из‑за экономического кризиса, вызванного пандемией — он усугубил «давно нараставший кризис печатных СМИ».

В редакции «Вокруг света» надеются, что через какое‑то время журнал вновь вернется на прилавки. Однако, когда это может произойти, авторы издания не знают.

Первый выпуск «Вокруг света» появился в 1861 году. За 159-летнюю историю выход журнала приостанавливался дважды — с 1918 по 1927 год из‑за революции и с 1941 по 1945 год из‑за Великой Отечественной войны.

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