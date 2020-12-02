В России стартовал конкурс проектов молодых художников NOVA ART

Объявлен старт 8-го Всероссийского конкурса проектов молодых художников NOVA ART. Его проводит галерея Anna Nova вместе с фондом поддержки культуры, искусства и образования «Александр», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе проекта.

Тема конкурса этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор NOVA ART 8 Снежана Кръстева (Музей современного искусства «Гараж») предлагает художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас человеческой идентичности и ее границах, а также о механизмах создания политических мифов.

В этом году конкурс станет самым масштабным за все четырнадцать лет своего существования. Организаторы NOVA ART решили впервые расширить возрастные рамки — принять участие в конкурсе смогут художники до 40 лет, которые ведут выставочную деятельность не более 10 лет и не сотрудничают на постоянной основе с коммерческой галереей. Подать заявку можно на сайте проекта до 10 января 2021 года.

NOVA ART — это платформа, которая объединяет художников, галереи, музеи, вузы, бизнес и различные институции. Целью конкурса является создание условий для воплощения художественных идей в реальность и развития современного искусства России. Его основное отличие от других премий в том, что в нем участвуют ранее не реализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи.

По результатам конкурса поддержку получит не один, а сразу 12 художников. Победителей выберет международное жюри. Прототипы проектов конкурсантов будут представлены на финальной выставке, которая пройдет в Санкт-Петербурге летом 2021 года.