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Дизайнер Дарья Василькова выпустила коллекцию комодов, оформленных детьми с СМА

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:40

Дизайнер Дарья Василькова выпустила коллекцию комодов «We Art 2020», оформленных с помощью рисунков детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе бренда мебели Reda.

В продажу поступили шесть моделей комодов. Они все декорированы керамической плиткой, на которую вручную перенесены детские рисунки на тему «мечта». Их специально для проекта создали подопечные благотворительного фонда «Семьи СМА».

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Авторам рисунков — от двух до 14 лет. В своих работах они рассказали о своих заветных желаниях — о собаке, которую можно самому выгуливать, о кроссовках, в которых можно бегать, о Париже, куда можно съездить.

«Мы хотим, чтобы именно такие предметы с историей в будущем уверенно конкурировали с массовым производством, а дизайн, как и искусство, стал платформой для социальных изменений», — сказала Дарья Василькова.

Приобрести коллекционные комоды можно будет на сайте Reda с 8 декабря. Каждый предмет стоит от 120 тыс. до 250 тыс. рублей. Прибыль от продажи перечислят в фонд «Семьи СМА».

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