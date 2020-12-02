Дизайнер Дарья Василькова выпустила коллекцию комодов, оформленных детьми с СМА

В продажу поступили шесть моделей комодов. Они все декорированы керамической плиткой, на которую вручную перенесены детские рисунки на тему «мечта». Их специально для проекта создали подопечные благотворительного фонда «Семьи СМА».

Дизайнер Дарья Василькова выпустила коллекцию комодов «We Art 2020», оформленных с помощью рисунков детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе бренда мебели Reda.

Авторам рисунков — от двух до 14 лет. В своих работах они рассказали о своих заветных желаниях — о собаке, которую можно самому выгуливать, о кроссовках, в которых можно бегать, о Париже, куда можно съездить.

«Мы хотим, чтобы именно такие предметы с историей в будущем уверенно конкурировали с массовым производством, а дизайн, как и искусство, стал платформой для социальных изменений», — сказала Дарья Василькова.

Приобрести коллекционные комоды можно будет на сайте Reda с 8 декабря. Каждый предмет стоит от 120 тыс. до 250 тыс. рублей. Прибыль от продажи перечислят в фонд «Семьи СМА».