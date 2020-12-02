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«Лето целого года»: проект «Кружок» рассказывает летние истории школьников из российских деревень

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:05

Проект «Кружок» запустил сайт под названием «Лето целого года» о том, каким было лето 2020 года. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

«Каким было лето двадцатого: особенным или таким, как и всегда. Скучным или тем, забыть которое не получится. Таким, какого уже не будет. Этот сайт — слепок лета в простых историях, рассказанных подростками из деревень Взвад, Чертицко, Подборовка и Корпово», — говорится в описании сайта.

Как рассказывают авторы проекта, повествование «Лета целого года» устроено как фестиваль. Новые истории будут появляться на протяжении двух недель. Сейчас на портале можно почитать об Артеме, Денисе и Никите. Их история — это зарисовка, «мечтательная драма о том, как трое друзей копят на «Жигули», собирая и сдавая металл».

Также доступен короткометражный фильм директоре местной школы по имени Сергей Николаевич. По словам авторов, фильм о том, «что это не просто должность, а способ поддерживать жизнь и чувствовать свой край».

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«Кружок» проводит бесплатные учебные программы в региональных школах — городских, сельских и деревенских. В рамках обучения дети создают проекты о месте, в котором живут: в Сардаяле подростки издали свою газету, в Гусь-Хрустальном — представили концепцию развития города, в Вязьме — написали музыкальный альбом.

«Через проектные результаты люди из больших городов получают документальный срез реальной страны. И того, чем она живет в глазах подростков — иронично, мечтательно, грустно или беззаботно, но непременно прозрачно и чисто. Все это призывает строить мосты, связывать аудитории больших и малых мест, показывать и открывать: как может быть», — считают в «Кружке».

Однако в «Лете целого года» впервые фокус был смещен не на место, где живут дети, а на их собственные истории. Как уточняют авторы проекта, это было сделано, чтобы «не замыкаться на уже работающих решениях, ближе соприкасаться с тем, что складывает быт и восприятие повседневности».

Следить за проектом «Лето целого года» можно на фейсбуке, в инстаграме, на ютьюбе и в «ВКонтакте».

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