«Лето целого года»: проект «Кружок» рассказывает летние истории школьников из российских деревень

Проект «Кружок» запустил сайт под названием «Лето целого года» о том, каким было лето 2020 года. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

«Каким было лето двадцатого: особенным или таким, как и всегда. Скучным или тем, забыть которое не получится. Таким, какого уже не будет. Этот сайт — слепок лета в простых историях, рассказанных подростками из деревень Взвад, Чертицко, Подборовка и Корпово», — говорится в описании сайта.

Как рассказывают авторы проекта, повествование «Лета целого года» устроено как фестиваль. Новые истории будут появляться на протяжении двух недель. Сейчас на портале можно почитать об Артеме, Денисе и Никите. Их история — это зарисовка, «мечтательная драма о том, как трое друзей копят на «Жигули», собирая и сдавая металл».

Также доступен короткометражный фильм директоре местной школы по имени Сергей Николаевич. По словам авторов, фильм о том, «что это не просто должность, а способ поддерживать жизнь и чувствовать свой край».