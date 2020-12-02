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Месси надел на матч футболку Марадоны. За акцию в память о футболисте его оштрафовали на €600

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:52

Каталонский клуб «Барселона» и его капитана Лионеля Месси оштрафовали за акцию футболиста в память о Диего Марадоне в матче чемпионата Испании. Об этом сообщает газета AS со ссылкой на Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации.

Месси придется заплатить 600 евро за нарушение дисциплинарного кодекса, который запрещает во время матчей показывать какую‑либо символику. Сам клуб при этом оштрафовали на 350 евро.

29 ноября «Барселона» принимала «Осасуну» в матче чемпионата и победила со счетом 4:0. Забив четвертый гол, Месси снял свою футболку, под которой оказалась ретро-футболка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с номером 10 на спине. В 1993 году Марадона сыграл за этот клуб пять матчей.

При этом Месси удалось избежать максимального штрафа за это нарушение, который составляет 3000 евро.

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. В связи со смертью легендарного игрока в Аргентине был объявлен трехдневный траур. Марадону похоронили на частном кладбище Белла-Виста под Буэнос-Айресом.

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