Дистанционное обучение для московских школьников продлили до конца второй четверти

Дистанционный формат обучения для старшеклассников продлили до конца полугодия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра Москвы.

Учиться дистанционно продолжат школьники 6-11 классов. Как уточняется в постановлении, в тексте изначального указа заменили формулировку «6 декабря» на «до окончания второй четверти». Изменения произошли в пунктах 5.2 и 5.6.

Изначально московских старшеклассников отправили на карантин 19 октября, потом его срок продлили сначала до 8 ноября, а затем до 22 ноября включительно. Тогда же в школах ввели новый формат обучения — тьюторство.

В середине ноября Собянин снова продлил дистанционку для школьников — до 6 декабря. Он подчеркнул, что удаленное обучение доказало свою эффективность: из‑за него число заболевших старшеклассников стабилизировалось.