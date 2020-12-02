Сеть «Макдоналдс» изменила рецепт своих бургеров

Сеть ресторанов «Макдоналдс» изменила рецепт своих бурегров и процесс их составления. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей компании.

Теперь котлеты жарят на гриле небольшими партиями, и лук добавляют сразу во время обжарки. Сыр чеддер кладут в бургер при определенной температуре, «чтобы ломтик идеально расплавился» котлете.

Для оптимального соотношения с котлетой изменен размер булочек. В «Биг Мак» теперь добавляют больше одноименного соуса, чтобы соус равномерно распределялся по булке. Изменилась и процедура хранения ингредиентов — их подают на кухню чаще и меньшими партиями.

В российских точках «Макдоналдс» по новому рецепту бургеры начнут готовить уже в начале декабря. Цена на них останется прежней.

«Макдоналдс» также будет выпускать веганские котлеты для своих бургеров. Котлеты из растительного мяса будут выходить под брендом McPlant и появятся в продаже в нескольких странах уже в следующем году. Пока сеть планирует производить только заменитель говядины, но в будущем сеть может внедрить и альтернативу курице.