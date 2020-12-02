В Петербурге усилили ограничения по COVID-19. Никаких театров, музеев и ужинов в кафе на каникулах

В Петербурге с 4 декабря начнут действовать новые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В частности, с этой пятницы петербуржцам запрещается посещать аквапарки и океанариумы. Для детей до 16 лет будут закрыты мероприятия, которые проводят театры, цирки и концертные площадки. В торговых центрах приостанавливается работа музеев и выставок.

Мероприятия численностью более 50 человек начиная с 4 декабря придется согласовывать с городскими властями. С этого же дня отменяется возможность проводить концерты, театральные постановки и кинопоказы при наполняемости зала больше чем на 25%, если билеты на них были проданы в большем количестве.

Также ужесточается режим работы кафе и ресторанов. Заведения общепита не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Допускается работа на доставку и навынос.

При этом с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00). Сейчас рестораны, кафе и бары не могут работать с 23.00 до 6.00.

С 30 декабря по 10 января в городе вводится запрет на посещение музеев, театров, выставок и концертов.