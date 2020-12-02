перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сеть «Каро» предложила зрителям снять зал целиком и выбрать фильм 17:40
Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе 17:07
Phonica Records/Instagram Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две новые песни
Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две новые песни 17:04
КБ «Стрелка» бесплатно организует работу для якутской мэрии в будущем офисе 16:43
Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает онлайн-бакалавриат 16:07
Yungblud, Machine Gun Kelly и Трэвис Баркер выпустили песню «Acting Like That» 16:06
Фильмотека, апгрейд геолокации и лаконичный гид: «Афиша» обновила мобильное приложение 15:54
Стример Reeflay показал смерть подруги в прямом эфире 15:29
Изображение на превью: Axel Springer/YouTube Илон Маск: люди высадятся на Марс через шесть лет (а если повезет, то и через четыре)
Илон Маск: люди высадятся на Марс через шесть лет (а если повезет, то и через четыре) 15:26
Российский App Store перечислил самые популярные приложения года. TikTok стал лидером 15:22
Акциониста Павла Крисевича отчислили из РУДН. Причина — нарушение «кодекса чести» студента 14:58
Верховный суд России разрешил продавцам отказывать клиентам без масок 14:27
В России издали книгу об автоматизации труда. Ее полностью перевел «Яндекс.Переводчик» 14:14
EPP Group/Flickr Депутат ЕП подал в отставку после задержания в гей-клубе. Он выступал против однополых браков
Депутат ЕП подал в отставку после задержания в гей-клубе. Он выступал против однополых браков 13:39
Умер актер Борис Плотников. У него был коронавирус 13:16
Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса 12:51
Антон Долин стал новым героем «вДудя». Разговор шел о кино 12:15
В России выявили 25 345 новых случаев коронавируса. Количество смертей рекордное — 589 11:44
Телеканал «Пятница» Александр Пушной расскажет о современных технологиях в шоу «Умный дом» на канале «Пятница»
Александр Пушной расскажет о современных технологиях в шоу «Умный дом» на канале «Пятница» 11:08
Viagra Boys упиваются роскошной жизнью в клипе «Creatures» 10:38
Отключить рекламу

КБ «Стрелка» бесплатно организует работу для якутской мэрии в будущем офисе

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:43

КБ «Стрелка» представит модель работы в новом офисе для мэрии Якутска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова градоначальницы Сарданы Авксентьевой.

Новая модель будет представлена якутской мэрией в срок от двух до трех месяцев. Как утверждает «Интерфакс», специалисты КБ «Стрелка», отвечающего за консалтинг и пространственное планирование, помогут якутской мэрии бесплатно.

Эксперты бюро разработают пилотный проект модель офисного пространства. Их проект послужит основной для «технического задания по проектированию».

«Это тот фундамент, на основе которого мы будем двигаться дальше», — уточнила Авксентьева.

Как уточнили в пресс-службе якутской мэрии, КБ «Стрелка» уже начало разрабатывать модель внутренней организации здания. Предварительные детали и цифры, а также проект обустройства сотрудников мэрии в общественно доступном здании выставят на слушаниях, уточнила Авксентьева.

В ноябре правительство Якутска заявляло, что продаст здание мэрии и переедет в опенспейс, чтобы сэкономить бюджет. Авксентьева говорила, что чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. По ее словам, к зданию проявили интерес потенциальные покупатели.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить