КБ «Стрелка» бесплатно организует работу для якутской мэрии в будущем офисе

КБ «Стрелка» представит модель работы в новом офисе для мэрии Якутска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова градоначальницы Сарданы Авксентьевой.

Новая модель будет представлена якутской мэрией в срок от двух до трех месяцев. Как утверждает «Интерфакс», специалисты КБ «Стрелка», отвечающего за консалтинг и пространственное планирование, помогут якутской мэрии бесплатно.

Эксперты бюро разработают пилотный проект модель офисного пространства. Их проект послужит основной для «технического задания по проектированию».

«Это тот фундамент, на основе которого мы будем двигаться дальше», — уточнила Авксентьева.

Как уточнили в пресс-службе якутской мэрии, КБ «Стрелка» уже начало разрабатывать модель внутренней организации здания. Предварительные детали и цифры, а также проект обустройства сотрудников мэрии в общественно доступном здании выставят на слушаниях, уточнила Авксентьева.

В ноябре правительство Якутска заявляло, что продаст здание мэрии и переедет в опенспейс, чтобы сэкономить бюджет. Авксентьева говорила, что чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. По ее словам, к зданию проявили интерес потенциальные покупатели.