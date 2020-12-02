Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает онлайн-бакалавриат

Школа дизайна НИУ ВШЭ совместно с НИУ ВШЭ — Пермь в 2021 году запустит первый набор на онлайн-бакалавриат. Об этом «Афише Daily» рассказали представители учебного заведения.

В рамках программы абитуриентам предлагаются четыре профиля обучения: «Коммуникационный дизайн», «Анимация и иллюстрация», «Гейм-дизайн и виртуальная реальность», «Саунд-дизайн».

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе не меньше чем на 60 баллов, а также подготовить творческий проект. Если подать заявку до 15 февраля 2021 года, можно получить скидку 50% на обучение, до 1 мая — 25%.

Все занятия будут проходить в дистанционном формате, а вести их будут преподаватели из всех кампусов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Обучение, как и в обычном бакалавриате, длится четыре года. В течение курса студент будет делать минимум четыре проекта, после чего защищать их на публичных просмотрах.

«Онлайн-бакалавриат — инновационная программа, которая позволяет объединить преимущества проектного подхода к дизайн-образованию и цифровых компетенций дистанционного формата для подготовки востребованных профессионалов, которые смогут работать и в офисе, и удаленно», — говорится в пресс-релизе.

Подробнее о программе можно узнать здесь.