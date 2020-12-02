Российский App Store перечислил самые популярные приложения года. TikTok стал лидером

Компания Apple перечислила самые востребованные приложения в российском сегменте App Store. Об этом «Афише Daily» сообщили представители корпорации.

На первом месте среди бесплатных программ для айфонов оказался TikTok, а на втором — Zoom. Тройку лидеров замыкает Telegram.

В топы списков как для айфонов, так и для айпадов попали «ВКонтакте», WhatsApp и YouTube. В десяку лучших для смартфонов вошло приложение «Госуслуги». Востребованными у пользователей мобильных гаджетов также оказались Instagram, «Сбербанк Онлайн», Wildberries, Skype, «Калькулятор Air» и Google Chrome.

В рейтинг самых популярных платных приложений для айфонов попали антирадары «Стрелка» и HUD Speed, редакторы фотографий Glitché и Facetune и трекер сна AutoSleep. Наиболее скачиваемой платной программой для телефона стала «Моя статистика» для «ВКонтакте».

Лидером платных игр для смартфонов стала Plague Inc. — симулятор распространения вируса, вышедший в 2012 году. Игра начала пользоваться спросом на фоне пандемии коронавируса. Разработчики Plague Inc. в 2020 году выпустили обновление, в котором игроки должны сами бороться с болезнью.

Ранее компания Apple решила снизить с 1 января следующего года комиссию в App Store для разработчиков, чей годовой доход от продаж приложений не превышает миллиона долларов. Вместо стандартных 30% комиссионных Apple будет брать у разработчиков половину от этой суммы — 15%.