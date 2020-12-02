Верховный суд России разрешил продавцам отказывать клиентам без масок

Магазины имеют право отказывать в обслуживании клиентам без масок, если региональное правительство обязало жителей их использовать. Об этом указано в решении Верховного суда России.

Иск подал Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга по обязательному использованию средств индивидуальной защиты. По их мнению, правила противоречат Гражданскому кодексу, который запрещает лицу, обязанному заключить публичный договор, отказаться от него в одностороннем порядке. Кроме того, правонарушители указали на нарушение закона «О защите прав потребителей» — приобретение одних товаров не должно быть обусловлено обязательным приобретением других.

Верховный суд подтвердил, что предприниматели и продавцы не могут при заключении публичного договора отдавать предпочтение одном лицу перед другим. Но есть исключение — закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Кроме того, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

Директор Смоленского центра права и социологии, член областной Общественной палаты Алексей Пещаницкий не согласился с решением и уже его обжаловал. По его мнению, судья Верховного суда «ошибочно сослалась на нормы закона о ЧС, поскольку он не распространяется на нормы гражданского права».

В октябре депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять запрет на ношение масок на митингах, если этого требует эпидемиологическая ситуация. Согласно действующему законодательству, участник митинга или пикета не должен скрывать свое лицо. За ношение маски или средств маскировки человека могут удалить с места проведения мероприятия.