В России издали книгу об автоматизации труда. Ее полностью перевел «Яндекс.Переводчик»

Российское издательство Individuum выпустило книгу британского экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться». Издание рассказывает о наступающей эпохе искусственного интеллекта, а его особенность заключается в том, что перевод текста с английского языка на русский был целиком выполнен «Яндекс.Переводчиком». Об этом рассказали «Афише Daily» в пресс-службе издательства.

Для перевода книги в 352 страницы использовался один из алгоритмов «Яндекс.Переводчика», который применяется для больших текстов. Свою работу сервис выполнил всего за 40 секунд. К изданию привлекли и другие технологии: изображение на обложке книги создала нейросеть «Яндекса» для генерации произведений современного искусства, а один из отзывов на задней стороне обложки сгенерировал алгоритм GPT-3.

«Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» — подробное руководство к новой экономической реальности, где системы автоматического управления могут вытеснить людей с работы в отдельных сферах», — рассказывают в издательстве.

На полках книжных магазинов книга появится в декабре. В электронном виде ее можно прочитать уже сейчас в сервисе Bookmate.

«650 тыс. знаков книги Дэниела Сасскинда об автоматизации труда нам перевел «Яндекс.Переводчик» за сорок секунд — вряд ли можно придумать более эффектную косвенную демонстрацию тезисов автора, пишущего о том, как нас будут дополнять и замещать молчаливые кремниевые работники, — написал в своем фейсбуке главный редактор Individuum Феликс Сандалов. — Затем текст отредактировал Александр Дунаев, работавший над русскими изданиями Грэбера и Пикетти. Качество машинного перевода причем оказалось таким, что мы решили оставить фрагменты текста, выделенные в книге вертикальной чертой, без изменений, чтобы каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания».