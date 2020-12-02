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Депутат ЕП подал в отставку после задержания в гей-клубе. Он выступал против однополых браков

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:39

Венгерский депутат Европарламента Йожеф Сайер подал в отставку спустя два дня после того, как его задержали в Брюсселе на вечеринке для геев. Об этом сообщает Euronews.

Сайер принес извинения за то, что нарушил ограничение на собрания из‑за пандемии коронавируса. Он отрицает, что найденные на вечеринке наркотики принадлежат ему. Мужчина собирается выплатить штраф в 250 евро, несмотря на депутатскую неприкосновенность.

На мероприятии, где задержали парламентария, находились 25 мужчин, среди которых также были два высокопоставленных дипломата. Сайер, отмечают журналисты, пытался сбежать через окно по водосточной трубе. Когда его все-таки поймали, депутат отбивался, говорил о своей неприкосновенности и грозил наказанием со стороны МИДа Бельгии.

Правоохранители ведут расследование по факту обнаружения наркотиков, но всех участников вечеринки отпустили из полиции после того, как они оплатили штрафы.

Йозеф Сайер — сподвижник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и один из поддержавших принятые в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии, объявляющей брак исключительно союзом между мужчиной и женщиной.

В октябре Папа Римский призвал узаконить однополые союзы. По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из‑за своей ориентации: «Они дети Божьи и имеют право на семью».

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