Умер актер Борис Плотников. У него был коронавирус

На 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Последнюю неделю он лежал на аппарате ИВЛ с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

В ГИТИСе Плотников был профессором кафедры актерского мастерства. Заславский назвал его фантастическим мастером и прекрасным актером.