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Умер актер Борис Плотников. У него был коронавирус

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:16

На 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Последнюю неделю он лежал на аппарате ИВЛ с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

В ГИТИСе Плотников был профессором кафедры актерского мастерства. Заславский назвал его фантастическим мастером и прекрасным актером.

Кадр из фильма «Собачье сердце»
Кадр из фильма «Собачье сердце»

Борис Плотников родился в Невьянске в 1949 году. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета (сейчас УрФУ). Свой актерский путь начал в Свердловском ТЮЗе. Позже работал в московском Театре сатиры, Театре Российской армии, московском Театре Олега Табакова и МХТ имени Чехова.

В кино Плотников дебютировал в 1976 году, снявшись в фильме «Восхождение». Наибольшую известность ему принесла роль в «Собачьем сердце», где он сыграл доктора Ивана Арнольдовича Борменталя.

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