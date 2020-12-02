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Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:51

Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей массовое применение вакцины производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech от коронавируса. Об этом пишет BBC News.

Местные власти уже заказали 40 млн доз препарата — этого хватит для вакцинации 20 млн человек. Вакцину начнут использовать на следующей неделе, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Великобритании.

По данным ведомства, это решение было принято «после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа» независимым Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Эксперты пришли к выводу, что вакцина «соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности».

18 ноября Pfizer и BioNTech по итогам третьей фазы исследований оценили эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%. 20 ноября компании начали регистрировать препарат в США, а спустя еще 10 дней подали заявку на регистрацию в ЕС.

Ранее американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний. Разработчики российского «Спутника V» оценили эффективность своего препарата в более чем 95%. А вот вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%.

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