Антон Долин стал новым героем «вДудя». Разговор шел о кино

Ведущий Юрий Дудь в начале беседы обозначил, что хочет задать Долину как можно больше «стыдных» вопросов о кино. После этого разговор начался с обсуждения советского кинематографа.

Кинокритик Антон Долин стал героем нового выпуска «вДудя». Посмотреть ролик можно на ютьюбе .

В интервью Долин рассказал, почему ушел из «Вечернего Урганта» и почему Андрей Тарковский — величайший русский режиссер. Кроме того, кинокритик перечислил фильмы, с которых можно начать изучение кино.

Предыдущее интервью Юрий Дудь взял у рэпера Моргенштерна. Музыкант рассказал, почему не выступает живьем и почему его песня «Cadillac» похожа на «27» Федука.