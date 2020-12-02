В России за сутки выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1057 человек меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Вологодской и Ростовской областях.