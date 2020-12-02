В России за сутки выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1057 человек меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Вологодской и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 347 401. За последние сутки вылечились 26 882 человека., за все время — 1 830 349. За сутки умерли 589 пациентов (это рекордный показатель), за все время — 41 053.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 млн человек, 1,48 млн из них умерли, 41 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (13,7 млн). Далее Индия (почти 9,5 млн) и Бразилия (6,3 млн).