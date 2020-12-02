Александр Пушной расскажет о современных технологиях в шоу «Умный дом» на канале «Пятница!»

Шоумен и звезда КВН Александр Пушной стал ведущим программы «Умный дом». Об этом «Афише Daily» рассказали представители телеканала «Пятница!».

Пушной будет рассказывать о новинках в сфере техники, исследовать их работу и разбираться, какие разрекламированные гаджеты не работают, а что стоит своих денег. Он также побывает в штаб-квартирах известных компаний, занимающихся «умными» гаджетами и расскажет о тех, что еще нет на российском рынке.

Cъемки пройдут в России и за рубежом. Зрители увидят, как решают проблему доступного жилья в дорогом Гонконге, первого дельфина-аниматроника в тематическом парке Сан-Франциско и познакомятся с первым роботом-консьержем в России.

Премьера «Умного дома» состоится 13 декабря. Шоу будет выходить каждое воскресенье в 14.00.