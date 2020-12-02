В России могут разрешить сдавать на права с 16 лет

Желающих водить автомобиль могут допустить к экзаменам с 16 лет. Об этом говорится в проекте административного регламента по проведению экзамена, разработанного МВД.

Допустить к сдаче экзамена и получению прав смогут после согласия одного из законных представителей. Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

В проекте также перечислены шесть оснований, по которым кандидату могут запретить сдавать тесты. Среди них: несоответствие кандидата требованиям, сведения о факте лишения прав, неправильно составленные документы или содержащаяся в них недостоверная информация, документы подделаны или украдены, неоплаченная госпошлина, у автошколы нет лицензии на преподавание.

Ранее МВД направило на рассмотрение в правительство поправки, по которым в России могут разрешить водить машину с 17 лет. В министерстве предложили дать подросткам возможность садиться за руль сразу же после экзамена.