Киностудия Universal Pictures работает над новым фильмом о Ван Хельсинге. Об этом сообщил Deadline.

Фильмом займется режиссер Джулиус Эйвери, известный по хоррору «Оверлорд» и короткометражной драме «Канистра бензина». Продюсером проекта станет Джеймс Ван — ранее он работал над франшизами «Астрал» и «Пила».

Сюжет картины пока держится в секрете. Известно, что фильм будет триллером и хоррором, а его действие развернется в мире знаменитого охотника на монстров. Возможно, новая история будет связана с фильмом 2004 года, в котором главную роль сыграл Хью Джекман.

Как отмечает издание, в Universal Pictures задумывались о франшизе про Ван Хельсинга еще 15 лет назад. Однако тогда фильм Стивена Соммерса не показал успеха в прокате. Обновить историю и придумать оригинальный сюжет предстоит сценаристу «Черной вдовы» Эрику Пирсону.