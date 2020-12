Spotify назвал самых популярных музыкантов 2020 года

Музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей и самые прослушиваемые аудио 2020 года. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Самым успешным музыкантом года признали пуэрториканского рэпера Bad Bunny, выпустившего в 2020 году альбом «YHLQMDLG». Также среди самых популярных исполнителей отметили Дрейка, Джея Бэлвина, Juice Wrld и The Weeknd.

Наиболее прослушиваемыми исполнительницами оказались Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа и Холзи. В топ-5 популярных песен попала только одна песня, записанная девушкой — «Don’s Start Now» Дуа Липы.

Другими успешными треками стали «Blinding Lights» The Weeknd, «Dance Monkey» Tones And I, «The Box» Родди Ричча и «Roses — Imanbek Remix» Иманбека и Saint Jhn.

В пятерке лучших альбомов — «YHLQMDLG» Bad Bunny, «After Hours» The Weeknd, «Hollywood’s Bleeding» Post Malone, «Fine Line» Гарри Стайлса и «Future Nostalgia» Дуа Липы.

Также Spotify объявил самые популярные у слушателей подкасты. Ими стали The Joe Rogan Experience, TED Talks Daily, The Daily, The Michelle Obama Podcast и Call Her Daddy.