В Париже в середине декабря откроют для посетителей Эйфелеву башню

В Париже с 16 декабря откроют вход на Эйфелеву башню. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт достопримечательности.

На территорию башни можно будет попасть с 10.30 до 18.30 по забронированным заранее билетам. «Чтобы приветствовать посетителей в наилучших условиях, будут приняты самые строгие меры санитарной безопасности», — обещают в администрации башни.

Эйфелева башня закрылась в конце октября вместе с другими достопримечательностями Франции из‑за пандемии коронавируса. До этого башню также закрывали с середины марта по май на время карантина.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна преодолела пик второй волны коронавируса и постепенно будет снимать ограничения, связанные с COVID-19.