В Дубае откроют снежный кинотеатр. В нем будет очень холодно

В Дубае откроют первый на Ближнем Востоке снежный кинотеатр. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на эмиратское издание The National.

Кинотеатр появится в торгово-развлекательном центре Mall of the Emirates. Его организует сеть кинозалов Vox Cinemas совместно с горнолыжным курортом Ski Egypt. Проект будет работать с 11 декабря и до конца февраля 2021 года.

Особенностью кинотеатра станет необычная температура воздуха — в помещении будет около +2 или +3 градусов Цельсия. Чтобы зрители не замерзли, в стоимость билета войдут горячий шоколад с попкорном, грелка для рук, перчатки и теплая шапочка.

Рядом с кинотеатром в Аравийской пустыне откроется еще один зимний спецпроект — грот Деда Мороза.