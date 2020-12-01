перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во втором сезоне «Song Exploder» приняли участие Дуа Липа, The Killers и Nine Inch Nails 23:07
Сериал «Отыграть назад» стартовал успешнее «Игры престолов» 22:45
ErikaWittlieb/Pixabay В Афганистане подорвался автомобиль российского посольства. Пострадали несколько дипломатов
В Афганистане подорвался автомобиль российского посольства. Пострадали несколько дипломатов 22:29
Японская студия Ghibli выпустила трейлер своего первого 3D-мультфильма «Ая и ведьма» 22:06
Ученые научились определять депрессию по ширине зрачков 22:03
Актер Эллиот Пейдж, игравший в «Академии «Амбрелла», сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина 21:22
The Strokes играют в бейсбол с роботами в клипе «The Adults Are Talking» 21:12
Москвичи стали чаще ездить на велосипедах во время пандемии 21:02
Alexander Andrews/Unsplash Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на Луну. Он соберет и доставит на Землю грунт впервые с 1976 года
Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на Луну. Он соберет и доставит на Землю грунт впервые с 1976 года 20:31
Создатель «Профсоюза» организует новый ресторанный квартал на Сретенке и Трубной 20:22
Умерла президент ГМИИ им. Пушкина, Netflix выпустит фильм о 2020-м и другие новости дня 20:20 Дайджест
Лицом рекламы Сбера стал персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В этом помог ИИ 20:15
Лондонский аквариум показывает пингвинам рождественские фильмы, чтобы те не скучали 19:57
«Подписные издания»/Instagram Книжный магазин «Подписные издания» открыл второй этаж
Книжный магазин «Подписные издания» открыл второй этаж 19:42
Ученые создали микроорганизм, превращающий картонные коробки в биодизель 18:54
Под Омском ввели карантин из‑за африканской чумы у свиней. Они ели отходы из «ковидной» больницы 18:16
Александровский сад в Москве предложили переименовать в Б.Ю. Александровский 18:13
Фестиваль New/Open Showcase пройдет в феврале 2021 года. Его общий призовой фонд — 4 млн рублей 17:57
Исследование: носители разных языков по-разному ощущают боль 17:50
BluRay720.com/YouTube «Иноекино» выпустит в российский прокат «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча
«Иноекино» выпустит в российский прокат «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча 17:41
Отключить рекламу

Во втором сезоне «Song Exploder» приняли участие Дуа Липа, The Killers и Nine Inch Nails

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:07

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона музыкального шоу «Song Exploder». В нем приняли участие Дуа Липа, The Killers, Nine Inch Mails Star и Наталия Лафуркаде.

Новые эпизоды появятся на платформе 15 декабря. В них Дуа Липа расскажет о работе над песней «Love Again» с ее последнего альбома «Future Nostalgia». The Killers поделятся тем, как создавался рок-гимн «When You Were Young».

Трэнт Резнор из группы Nine Inch Nails обсудит финальный трек альбома «The Downward Spiral» под названием «Hurt». А Наталия Лафуркаде объяснит, как ее песня «Hasta La Raiz» связана с родным городом певицы — мексиканский Веракрузом.

Ведущим всех эпизодов стал автор одноименного подкаста Хришикеш Хирвей. Серии шоу срежиссировали Морган Невилл, Никола Б. Марш и Джейсон Зельдес.

Первый сезон «Song Exploder» вышел на Netflix 2 октября. Его героями стали Алиша Кис, Лин-Мануэль Миранда, R.E.M. и Ty Dolla $ign.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
классика
«Пульс» (онлайн-трансляция)
Мировые премьеры и хиты неоклассики
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Морган Невилл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить