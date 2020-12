Во втором сезоне «Song Exploder» приняли участие Дуа Липа, The Killers и Nine Inch Nails

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона музыкального шоу «Song Exploder». В нем приняли участие Дуа Липа, The Killers, Nine Inch Mails Star и Наталия Лафуркаде.

Новые эпизоды появятся на платформе 15 декабря. В них Дуа Липа расскажет о работе над песней «Love Again» с ее последнего альбома «Future Nostalgia». The Killers поделятся тем, как создавался рок-гимн «When You Were Young».

Трэнт Резнор из группы Nine Inch Nails обсудит финальный трек альбома «The Downward Spiral» под названием «Hurt». А Наталия Лафуркаде объяснит, как ее песня «Hasta La Raiz» связана с родным городом певицы — мексиканский Веракрузом.