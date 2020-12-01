Сериал «Отыграть назад» стартовал успешнее «Игры престолов»

Сериал «Отыграть назад» от HBO стартовал успешнее, чем «Игра престолов» в 2011 году, пишет The Hollywood Reporter.

Только на платном британском канале Comcast Sky Atlantic первый эпизод шоу посмотрели более 2,78 млн человек.

В центре сюжета психотерапевт Грейс Сакс, у которой идеальная жизнь, включающая в себя успешную карьеру и счастливую семью. К тому же скоро должна выйти ее книга об отношениях и браке, которая обещает стать бестселлером.

Все меняется, когда к ней приходят полицейские, и героиня узнает, что совершенно не знала мужчину, с которым прожила в браке пятнадцать лет. Ее муж становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Главные роли в сериале сыграли Николь Кидман и Хью Грант.

Режиссером шоу выступила лауреат «Оскара» и «Эмми» Сюзанна Бир (сериал «Ночной администратор», фильмы «Месть» и «То, что мы потеряли»), сценарий написали Дэвид Э.Келли («Большая маленькая ложь») и Джин Ханфф Корелиц, на чьей книге «Ты должна была знать» основано шоу. Рецензию Станислава Зельвенского на сериал можно прочитать здесь.