Ученые научились определять депрессию по ширине зрачков

Ученые из немецкого Института психиатрии Макса Планка нашли взаимосвязь между депрессией и шириной зрачка. Как пишет Medical Xpress, был проведен необычный эксперимент: с добровольцами сыграли в азартную игру, пока они были в аппарате МРТ.

Во время эксперимента специальная установка делала 250 снимков зрачков в секунду, то есть намного чаще, чем мы моргаем.

Результаты такие: у здоровых людей ожидание денежного выигрыша вызывает расширение зрачков, у людей с депрессией — тоже, но их реакция менее выраженная.

При этом чем тяжелее симптомы депрессии, тем меньше расширяются зрачки. То есть даже при позитивном ожидании нервная система людей с депрессией активируется не так интенсивно.

Ученые считают, что результаты исследования помогут в будущем ставить диагноз «депрессия» более обоснованно, исходя не только из заявлений пациентов, но и объективного биологического измерения. Кроме того, эксперимент может привести к пересмотру текущего распределения психических заболеваний на группы.