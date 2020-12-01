The Strokes играют в бейсбол с роботами к клипе «The Adults Are Talking»

Американская группа The Strokes выпустила клип на песню «The Adults Are Talking». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В клипе участники коллектива играют в бейсбол с роботами-андроидами, которым музыканты безнадежно проигрывают. Их матч сменяется кадрами с другими спортсменами, которые тоже не могут одолеть человекоподобные машины.
«The Adults Are Talking» — четвертый сингла с альбома «The New Abnormal», вышедшего в этом году 10 апреля. Пластинка стала шестым полноформатным релизом инди-рокеров и первым релизом с 2013 года, когда свет увидела пластинка «Comedown Machine».
Перед выходом альбома The Strokes представили три сингл «At the Door», «Bad Decisions» и «Brooklyn Bridge to Chorus».