The Strokes играют в бейсбол с роботами к клипе «The Adults Are Talking»

Американская группа The Strokes выпустила клип на песню «The Adults Are Talking». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В клипе участники коллектива играют в бейсбол с роботами-андроидами, которым музыканты безнадежно проигрывают. Их матч сменяется кадрами с другими спортсменами, которые тоже не могут одолеть человекоподобные машины.