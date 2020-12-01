Москвичи стали чаще ездить на велосипедах во время пандемии

Во время пандемии коронавируса москвичи стали чаще ездить на велосипедах. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ведомства, горожане стали на 10,4% чаще пользоваться велопрокатом. Всего за сезон жители Москвы совершили более 5,7 млн поездок. Кроме того, москвичи стали чаще приобретать собственные велосипеды — продажи в 2020 году выросли в два раза.

Увеличилось и число точек велопроката: открылись 133 новые станции, а общее число станций в городе достигло 662. Протяженность столичных веломаршрутов превысила 900 км: временная разметка для велосипедистов появилась на Малой Дмитровке, Каретном Ряду, Газетном переулке, Большой Полянке, Большой Ордынке и Лесной улице.

Вместе с развитием велотранспорта в столице выросло и число аварий с участием велосипедистов. ЦОДД сообщил о 324 происшествиях в этом сезоне — это на 112 случаев больше, чем в 2019 году. По мнению ведомства, количество инцидентов увеличилось из‑за роста числа велосипедистов.

«Основная причина происшествий — несоблюдение правил дорожного движения и непредоставление преимущества при проезде перекрестков как водителями, так и самими велосипедистами. Велосипедисты оказываются виновными в четырех из десяти ДТП с их участием», — рассказали в ЦОДД.