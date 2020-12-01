Актер Эллиот Пейдж, игравший в «Академии «Амбрелла», сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина

Актер Эллен Пейдж сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина. Звезда фильма «Джуно» и сериала «Академия «Амбрелла» будет использовать имя Эллиот. Об этом он рассказал в инстаграме.
Пейдж написал, что признание вызвало у него радость и в то же время страх ненависти и насилия, которые могут последовать за объявлением. Он поблагодарил транс-сообщество за то, что их смелость позволила ему сделать этот шаг, и обратил внимание на насилие по отношению к транс-персонам и их дискриминацию. К примеру, только в этом году было убито по меньшей мере 40 трансгендерных людей.
«Мне нравится, что я трансгендер. Мне нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя, тем больше мечтаю, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом, ежедневной угрозой насилия, я хочу сказать: я вас вижу, я вас люблю и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему», — написал Пейдж.
В ноябре стало известно, что Netflix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на третий сезон. Его начнут снимать в феврале 2021 года.