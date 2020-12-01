Умерла президент ГМИИ им. Пушкина, Netflix выпустит фильм о 2020-м и другие новости дня

В России выявили 26 402 новых случая коронавируса, за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 — 569 человек. В Москве кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и бани начали подключаться к системе QR-кодов.

В возрасте 98 лет умерла президент Музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова. Причиной смерти стал коронавирус.

В Казани задержали подозреваемого в убийстве более 20 пожилых женщин. Серийного убийцу, известного как «поволжский маньяк», искали с 2011 года.

Под Омском ввели карантин из‑за африканской чумы у свиней. Местный фермер кормил животных отходами из больницы, в которой лечат зараженных коронавирусом.

«Дом с маяком» обвинили в нарушении оборота наркотических средств до того, как он их закупил. При этом проверка показала, что ошибки в ведении журнала не привели к поступлению наркотических лекарств в нелегальный оборот.

Spotify проанализировал музыкальные предпочтения россиян в 2020 году. Самыми популярными треками признаны «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Cadillac» от Моргенштерна и Элджея, «Дежавю» от Kizaru, а также песни The Weeknd и BTS.

Лолита записала кавер на трек Моргенштерна и Элджея «Cadillac». Певица исполнила хит в сопровождении скрипок и хора.

Ярмарка non/fiction пройдет онлайн в декабре. В ней примут участие писатели Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, художник Павел Пепперштейн и другие.

Борис Акунин представит свою новую книгу «Сказки народов мира» 10 декабря. «Сюжеты не то чтобы знакомые, но персонажи и мотивы — безусловно. Драконы, джинны, феи, Баба-яга. Но поступаю я с ними по-своему», — сказал писатель.

Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер снимет для Netflix псевдодокументальный фильм о 2020-м годе. Одну из ролей исполнит Хью Грант — он сыграет «отталкивающего старика в парике».