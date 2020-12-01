Создатель «Профсоюза» организует новый ресторанный квартал на Сретенке и Трубной

Создатель барного объединения «Профсоюз» и сети «Дорогая, я перезвоню» Дмитрий Левицкий организует новый ресторанный квартал на Сретенке и Трубной. Об этом сообщил «Москвич Mag».

Левицкий хочет сделать район новой точкой притяжения горожан. Он намерен объединиться с другими рестораторами и проводить в заведениях на Сретенке и Трубной совместные акции и фестивали.

«Сегодня популярными ресторанными местами являются Патриаршие, Покровка с Маросейкой, «Депо» на «Белорусской», а также Мясницкая. Нам надо сделать общими усилиями новый бренд-локацию на карте Москвы, чтобы люди говорили: «А поехали вот туда», — говорит он.

По словам Левицкого, изначально он планировал «качать» только Сретенку, но бренд-шеф Smoke BBQ Алексей Буров предложил включить в проект и Трубную.

«Посмотрели, прикинули — на Трубной тоже наши. Smoke BBQ, «Свинья и Роза», «Голова», J’pan, Burger Heroes. Получается такой вот прямоугольник: Садовое кольцо — Сретенка — Бульварное кольцо — Трубная», — рассказал Левицкий.

Уже в этом году в квартале появится новый ресторан Левицкого «Рислинг бойс» на 60 посадочных мест. Кроме того, у ресторатора на Сретенке уже открыт «Алко-буфет Шашлычная», а недалеко от него, на Страстном — бар «Тебурасика».